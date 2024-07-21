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Внимание! Помогите найти ребенка: 11-летний школьник в клетчатых шортах и синей майке пропал под Иркутском

11-летний школьник пропал без вести в Усолье-Сибирском.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области пропал ребенок. 11-летний Дима Алексеенков ушел из дома в городе Усолье-Сибирском и до сих пор не вернулся. Родители напуганы. В последний раз мальчика видели 20 июля.

— Внимание! Помогите найти ребенка! Приметы: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие, — распространяют ориентировки школьника волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». На поиски Димы ориентированы полицейские. Это корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В день исчезновения ребенок был одет в серые клетчатые шорты, синюю майку, черные сандалии. Близкие и волонтеры просят жителей Усолья-Сибирского помочь вернуть мальчика домой.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Напомним, 21 июля в Чите завершились поиски 16-летней девушки.