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ВС России освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке.

На этой неделе российские войска уже освободили два населенных пункта в ДНР: группировка «Восток» взяла под контроль село Урожайное, а «Центр» — Юрьевку.

Кроме того, бойцы группировки «Запад» нанесли поражение 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 1-й бригаде Нацгвардии Украины в районах сел Синьковка, Петропавловка, Берестовое (Харьковская область) и города Красный Лиман (ДНР).

ВСУ потеряли за сутки:

более 520 солдат убитыми и ранеными;две боевые бронированные машины;12 автомобилей;американские гаубицы М777 и М198;британскую гаубицу FH-70;самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»;две гаубицы Д-30;американское орудие М119;радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Уничтожено также пять складов боеприпасов.