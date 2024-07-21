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Минобороны: ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 40 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 40 беспилотников и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 27 955 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 910 единиц специальной военной автомобильной техники.