Минобороны: ПВО за сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и 40 беспилотников ВСУ

Всего с начала спецоперации было уничтожено 630 украинских военных самолетов, 278 вертолетов, 27 955 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 910 единиц специальной военной автомобильной техники.