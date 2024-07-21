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ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ВС РФ за сутки уничтожили склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, пусковую установку HIMARS и поразили цеха предприятия ВПК Украины, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США; склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, а также поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах», — говорится в сообщении.