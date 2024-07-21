Мост обрушился через реку Большой Зангисан в Бурятии

Мост частично обрушился через реку Большой Зангисан в Бурятии днем 21 июля. К счастью, никто не пострадал. В связи со случившимся перекрыто движение на участке трассы А-333 «Култук — Монды — граница с Монголией». По предварительным данным, вода подмыла землю, из-за чего не выдержала конструкция в районе переходной плиты моста. На место выехали специалисты специалисты ФКУ Упрдор «Южный Байкал».