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Мост обрушился через реку Большой Зангисан в Бурятии

Движение на участке трассы перекрыто, работают дорожные рабочие.

Источник: Комсомольская правда

Мост частично обрушился через реку Большой Зангисан в Бурятии днем 21 июля. К счастью, никто не пострадал. В связи со случившимся перекрыто движение на участке трассы А-333 «Култук — Монды — граница с Монголией». По предварительным данным, вода подмыла землю, из-за чего не выдержала конструкция в районе переходной плиты моста. На место выехали специалисты специалисты ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

— С целью оперативного запуска движения транспорта планируются мероприятия по отсыпке грунтового размыва на подходе к мосту, — поясняют в пресс-службе учреждения. — В работе будет задействовано 20 самосвалов, 2 фронтальных погрузчика, 1 экскаватор, 5 дорожных рабочих. Спецтехника выехала из села Харбяты и города Слюдянка Иркутской области.

Прокуратура проводит проверку. Фото: прокуратура Бурятии.

Подрядная организация начала отсыпку подмывов. В это время ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура республики Бурятия организовала проверку.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями законодательства при содержании автомобильной дороги и моста, а также законности процессуального решения, принятого Тункинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по республике, — отмечают в региональном ведомстве.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.