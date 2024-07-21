Мост обрушился через реку Большой Зангисан в Бурятии

Мост частично обрушился через реку Большой Зангисан в Бурятии днем 21 июля. К счастью, никто не пострадал. В связи со случившимся перекрыто движение на участке трассы А-333 «Култук — Монды — граница с Монголией». По предварительным данным, вода подмыла землю, из-за чего не выдержала конструкция в районе переходной плиты моста. На место выехали специалисты специалисты ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
— С целью оперативного запуска движения транспорта планируются мероприятия по отсыпке грунтового размыва на подходе к мосту, — поясняют в пресс-службе учреждения. — В работе будет задействовано 20 самосвалов, 2 фронтальных погрузчика, 1 экскаватор, 5 дорожных рабочих. Спецтехника выехала из села Харбяты и города Слюдянка Иркутской области.
Подрядная организация начала отсыпку подмывов. В это время ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура республики Бурятия организовала проверку.
— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами и организациями законодательства при содержании автомобильной дороги и моста, а также законности процессуального решения, принятого Тункинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по республике, — отмечают в региональном ведомстве.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.