Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В водоемах России за сутки погибли 40 человек

За минувшие сутки в водоемах России погибли 40 человек, в том числе два ребенка, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Так, в Бурятии, на карьере в микрорайоне Тулунжа, погибла компания из трех отдыхающих. Все трое купались в состоянии алкогольного опьянения. Тела вытащили из воды спасатели.

В этом же регионе в Хилок утонул мужчина, тело разыскивают водолазы.

В Туве, на реке Енисей, течение унесло мужчину. Его тело достали из воды очевидцы произошедшего.

В Башкирии, на реке Инзер, тело утонувшего мужчины всплыло рядом с отдыхающими на оборудованном пляже. Он купался на противоположном берегу в необорудованном месте, хотя у водоема были установлены знаки «Купание запрещено».

Также люди погибли на водоемах Алтайского, Красноярского, Хабаровского и Пермского краев, в Мордовии, ДНР, Ростовской, Мурманской, Самарской областях и в Калмыкии.

МЧС
несчастный случай