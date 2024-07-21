В авариях на омских дорогах пострадали двое детей

В Госавтоинспекции сообщили о двух ДТП, в которых пострадали дети. Все они случились в субботу, 20 июля.
Первое случилось в 14:50 часов в Омске, в районе пересечения улиц Герцена и 14 Северная. 44-летняя женщина на «Мерседесе» вопреки правилам не пропустила встречный автомобиль «Хендай Солярис».
После столкновения «Хендай Солярис» отбросило на металлическое ограждение дороги. В результате ДТП госпитализированы трое: 9-летняя пассажирка «Мерседеса», 23-летний водитель «Хендая» и его 20-летняя пассажирка.
Второе ДТП случилось около 20:45 в Русской Поляне. 8-летний мальчик на электровелосипеде наехал на 6-летнюю девочку, ребенок получил травмы. По фактам ДТП Госавтоинспекция проводит проверки.