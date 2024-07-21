Только за одни сутки мошенники обманули пятерых омичей

Многоступенчатая схема обмана началась со звонка липового сотрудника компании сотовой связи. Тот рассказал мужчине, что через сервис Госуслуги ему необходимо продлить договор на обслуживание. В процессе переоформления выяснилось, что личный кабинет омича на Госуслугах якобы взломали мошенники и прямо сейчас оформляют на него кредиты. А значит, необходимо их опередить — набрать займов самому и перевести деньги на некий безопасный счет.