Только за одни сутки мошенники обманули пятерых омичей

В УМВД по Омской области подвели итоги минувших суток. Всего за 24 часа дистанционные мошенники умудрились обмануть пятерых омичей. Общий ущерб составил более 3, 2 миллионов рублей.
Об одном показательном случае в омской полиции рассказали подробно. 58-летний житель Ленинского округа отдал аферистам 2 миллиона рублей.
Многоступенчатая схема обмана началась со звонка липового сотрудника компании сотовой связи. Тот рассказал мужчине, что через сервис Госуслуги ему необходимо продлить договор на обслуживание. В процессе переоформления выяснилось, что личный кабинет омича на Госуслугах якобы взломали мошенники и прямо сейчас оформляют на него кредиты. А значит, необходимо их опередить — набрать займов самому и перевести деньги на некий безопасный счет.
По указке аферистов омич оформил кредиты, скачал на смартфон специальное приложение и собственными руками перевел мошенникам все полученные от банков деньги.
Следователи завели уголовное дело, ведется следствие.
«Мошенники могут представляться работниками каких угодно учреждений и организаций, чтобы выманить ваши деньги. Как только в трубке вы слышите: ваши персональные данные в опасности, сообщите код из сообщения, переведите деньги на безопасный счет — знайте, это мошенники! Будьте благоразумны, без лишних разговоров кладите трубку!», — предупредили омичей в омской полиции.
В целом за минувшие сутки в дежурные части Управления МВД России по Омской области поступило 1090 сообщений и заявлений о происшествиях. По результатам проверок возбуждено 37 уголовных дел.