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В Башкирии мужчина утонул в пруду

В Башкирии мужчина утонул в пруду.

Источник: Башинформ

В Буздякском районе в д. Таллыкулево, на местном пруду утонул мужчина.

По предварительной информации, двое мужчин и женщина купались в необорудованном месте для купания. Все втроем заплыли на резиновом матрасе на расстоянии около 500 метров от берега. Мужчина встал на матрас и прыгнул в воду, после чего матрас перевернулся, и все оказались в воде. Мужчина начал тонуть.

Другой мужчина стал нырять и пытаться спасти утопающего. В итоге ему удалось его найти и доплыть до берега. Но к сожалению, прибывшие медики констатировали смерть. Женщина своими силами добралась до берега на матрасе.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.