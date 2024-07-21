В Башкирии мужчина утонул в пруду.

По предварительной информации, двое мужчин и женщина купались в необорудованном месте для купания. Все втроем заплыли на резиновом матрасе на расстоянии около 500 метров от берега. Мужчина встал на матрас и прыгнул в воду, после чего матрас перевернулся, и все оказались в воде. Мужчина начал тонуть.