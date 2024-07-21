В Башкирии мужчина утонул в пруду.

В Буздякском районе в д. Таллыкулево, на местном пруду утонул мужчина.
По предварительной информации, двое мужчин и женщина купались в необорудованном месте для купания. Все втроем заплыли на резиновом матрасе на расстоянии около 500 метров от берега. Мужчина встал на матрас и прыгнул в воду, после чего матрас перевернулся, и все оказались в воде. Мужчина начал тонуть.
Другой мужчина стал нырять и пытаться спасти утопающего. В итоге ему удалось его найти и доплыть до берега. Но к сожалению, прибывшие медики констатировали смерть. Женщина своими силами добралась до берега на матрасе.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия.