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Пять человек пострадали: стали известны подробности аварии на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области

21 июля на Ленинск-Кузнецкой трассе возле села Карпысак в Тогучинском районе столкнулись Cadillac SRX и Renault Logan.

Источник: "АСТ54"

По предварительной информации, около 12 часов водитель «Кадиллака» в районе 58 километра автодороги К-19Р при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с едущим навстречу «Рено Логаном», за рулем которого сидел мужчина 1972 года рождения.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате аварии травмы получили 5 человек.

По предварительным данным, пострадали оба водителя, двое пассажиров автомобиля «Рено Логан» — 50-летняя женщина и 9-летняя девочка, а также 51-летний мужчина, который был в «Кадиллаке».