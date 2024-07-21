Пять человек пострадали: стали известны подробности аварии на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области

По предварительной информации, около 12 часов водитель «Кадиллака» в районе 58 километра автодороги К-19Р при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с едущим навстречу «Рено Логаном», за рулем которого сидел мужчина 1972 года рождения.
Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате аварии травмы получили 5 человек.
По предварительным данным, пострадали оба водителя, двое пассажиров автомобиля «Рено Логан» — 50-летняя женщина и 9-летняя девочка, а также 51-летний мужчина, который был в «Кадиллаке».