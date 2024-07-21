В Крыму прокуратура начала проверку из-за видео со связанным ребенком

В одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте» ранее появилось видео, на котором мальчик в сопровождении женщины отдыхает на пляже со связанными за спиной руками.
«Прокуратура Республики Крым проводит проверку по видеозаписи, размещенной в одной из социальных сетей, о нарушении прав ребенка сопровождающей его женщиной на одном из городских пляжей в городе Феодосии», — сообщили в надзорном ведомстве.
В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства произошедшего и оценит исполнение требований законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, профилактике правонарушений, совершенных в отношении детей, уточнили в пресс-службе.