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В Крыму прокуратура начала проверку из-за видео со связанным ребенком

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверит информацию о нарушении прав ребенка на пляже в Феодосии. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, проверка состоится на основании видеозаписи в Интернете.

Источник: РИА "Новости"

В одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте» ранее появилось видео, на котором мальчик в сопровождении женщины отдыхает на пляже со связанными за спиной руками.

«Прокуратура Республики Крым проводит проверку по видеозаписи, размещенной в одной из социальных сетей, о нарушении прав ребенка сопровождающей его женщиной на одном из городских пляжей в городе Феодосии», — сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства произошедшего и оценит исполнение требований законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, профилактике правонарушений, совершенных в отношении детей, уточнили в пресс-службе.

Прокуратура