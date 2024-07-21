Фадеев решил отсудить псевдоним у Глюкозы после ее концерта в Красноярске

Фадеев рассказал, что после этого выступления к нему обратились множество человек. «Мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы “Глюкоза”, настоящей “Глюкозы”, которая была создана мной», — сказал продюсер. Фадеев добавил, что юристы начали разрабатывать иск, который запретит певице использовать псевдоним и петь его песни. Уход Чистяковой-Ионовой, продолжил он, связан и с другими причинами, но после этого концерта «больше терпеть нет сил, не хочется».