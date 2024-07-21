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На трассе М-5 в Челябинской области эпично сгорел грузовик

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области эпично сгорел грузовик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Госавтоинспекции, все произошло на 1653-м километре дороги Челябинск — Москва. Это территория Катав-Ивановского района.

На месте происшествия организовано реверсивное движение.