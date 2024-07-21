На трассе М-5 в Челябинской области эпично сгорел грузовик

По информации Госавтоинспекции, все произошло на 1653-м километре дороги Челябинск — Москва. Это территория Катав-Ивановского района.
На месте происшествия организовано реверсивное движение.
На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области эпично сгорел грузовик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации Госавтоинспекции, все произошло на 1653-м километре дороги Челябинск — Москва. Это территория Катав-Ивановского района.
На месте происшествия организовано реверсивное движение.