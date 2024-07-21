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В Башкирии 9-летняя девочка утонула в реке Дема

В Башкирии 9-летняя девочка утонула в реке Дема.

Источник: Пресс-служба МЧС РБ

На реке Дёма вблизи д. Ильчигулово Миякинского района во время купания в необорудованном месте утонула 9-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По предварительным данным, две девочки купались в реке Дема, внезапно одна из них начала тонуть. Вторая девочка попыталась спасти подругу, но очевидцы успели ее вытащить из воды, возможно, тем самым уберегли её от гибели.

Очевидцы своими силами попытались найти утонувшую девочку, но не смоги. Тогда вызвали экстренные службы.

Запланированы поисково-водолазные работы.