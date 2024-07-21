В Йемене сообщили о четырех авиаударах США и Великобритании

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов. Арабские и мусульманские страны, со своей стороны, не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.