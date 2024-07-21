Женщина пострадала в серьезном ДТП на улице Комарова в Челябинске

Авария с пострадавшим произошла сегодня, 21 июля, в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
Столкновение двух легковых автомобилей случилось в 17:25 напротив дома 112 по улице Комарова рядом с остановочным комплексом. Skoda белого цвета и Hyundai черного цвета под управлением 39-летнего и 44-летнего врезались друг в друга.
Сила удара была такой, что черная иномарка залетела под бок чешской легковушки, смяв полностью капот. Автомобиль Skoda приподняло над дорогой почти на 45 градусов.
В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля Шкода, 39-летняя женщина. Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства аварии.