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Женщина пострадала в серьезном ДТП на улице Комарова в Челябинске

Столкновение машин произошло возле остановки общественного транспорта.

Авария с пострадавшим произошла сегодня, 21 июля, в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Столкновение двух легковых автомобилей случилось в 17:25 напротив дома 112 по улице Комарова рядом с остановочным комплексом. Skoda белого цвета и Hyundai черного цвета под управлением 39-летнего и 44-летнего врезались друг в друга.

Сила удара была такой, что черная иномарка залетела под бок чешской легковушки, смяв полностью капот. Автомобиль Skoda приподняло над дорогой почти на 45 градусов.

В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля Шкода, 39-летняя женщина. Госавтоинспекция Челябинска устанавливает обстоятельства аварии.