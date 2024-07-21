Лодка с шестью рыбаками перевернулась в Чкаловском районе

Лодка с шестью рыбаками перевернулась на Горьковском водохранилище в Чкаловском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Как отмечается, инцидент произошел утром около деревни Материно. Шестеро рыбаков перевернулись в лодке — им помогли выбраться на берег очевидцы. В медицинской помощи рыбаки не нуждались.
В МЧС подчеркнули, что все, кто находился в лодке, были в спасательных жилетах.
— Если бы не этот факт, исход происшествия сложно предугадать, — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что на судоводителя составили административный протокол за выход на воду с превышением норм пассажировместимости и нарушение правил плавания. Кроме того, с участниками происшествия провели профилактическую беседу.