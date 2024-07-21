Подполье рассказало о поджоге машин ВСУ в Николаеве

«Местные жители сообщают, что за прошедшую ночь в Николаеве и области сожгли четыре машины. Одну сожгли возле Площади Победы, другую — в Октябрьском, третья — на проспекте Ленина, и микроавтобус в Лесках», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что это только подтвержденные случаи, скорее всего, поджогов больше. По его словам, николаевцы в ответ на мобилизацию на Украине уничтожают автомобили с военными номерами, не разбираясь принадлежат они ТЦК или военным.
Лебедев также предоставил фото, на котором виден остов сгоревший машины.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.