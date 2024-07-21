Вернувшегося с Украины грузина допросили по делу о попытке госпереворота

Как уточняет Mtavati, Чигладзе допросили в Тбилисском городском суде. Само дело завели год назад, тогда он уже уехал на Украину. «Sputnik Грузия» пишет, что на допрос в Службу госбезопасности Грузии вызвали еще одного добровольца — Надыма Хмаладзе, однако пока неизвестно, связан ли он с тем же уголовным делом.