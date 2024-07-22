Медаль обратной силы не имеет: с участника СВО сняли судимость, деньги и иномарки

Интересно, что оба фигуранта частично признавали вину, утверждая, что они действительно планировали «воздействие» на Бориса Минахи с целью взыскания с него долга в $21 млн (он остался должен эту сумму за элеватор в порту Ейска на Азовском море) перед Давидом Якобашвили. Последний, имеющий шведское подданство, так и не приехал из-за границы для дачи показаний в суде, как, впрочем, и потерпевший Минахи. При этом оба фигуранта расследования настаивали, что в итоге сами отказались от совершения преступления. Само похищение действительно имело место, однако никого из непосредственных исполнителей установить не удалось. Тем не менее коллегия присяжных Мосгорсуда признала Батыра Бекмурадова и Давида Мирзоева виновными в похищении человека и самоуправстве (ст. 163 и ст. 330 УК РФ) и не заслуживающими снисхождения.