Медаль обратной силы не имеет: с участника СВО сняли судимость, деньги и иномарки

По данным «Ъ», заявление в надзорное ведомство 54-летний Батыр Бекмурадов написал со своим адвокатом во время краткосрочного отпуска со СВО. В документе они ставят вопрос о выдаче денежных средств, которые были изъяты еще в ходе обыска в августе 2016 года, а также двух внедорожников и представительского BMW. В то же время они были помещены на спецстоянку ГУ МВД по Москве и числятся на «ответственном хранении».
Автомобили и деньги не вызвали интереса у судей при рассмотрении уголовного дела. Суд постановил, что по вопросу их возврата надлежит обращаться к следователю. «После долгих безуспешных попыток добиться внятного ответа, когда наконец вернут и деньги, и где вообще находятся автомобили, которые Батыр Италмазович (Бекмурадов.— “Ъ”) хотел использовать со своими бойцами в СВО, мы были вынуждены обратиться в Генпрокуратуру через приемную по защите прав участников спецоперации и их семей», — рассказал «Ъ» адвокат Ярослав Пакулин. Однако, по его словам, обращение было передано в прокуратуру Москвы, а оттуда на днях заявители получили неожиданный ответ: заявление перенаправлено «для организации рассмотрения» в ГСУ ГУВД по Москве, на действия или бездействие чьих сотрудников, собственно, и жаловался Батыр Бекмурадов.
«Мы планируем обжаловать этот ответ, чтобы надзорный орган все-таки провел самостоятельную проверку и принял меры для устранения нарушений. Разбор жалобы нельзя поручать тем, чьи действия обжалуются», — сообщил Ярослав Пакулин. Он особо подчеркнул, что его ранее дважды судимый доверитель на данный момент чист перед законом.
Во-первых, он полностью добросовестно «отработал» свой первый полугодовой контракт, который, как рассказывал «Ъ», заключил в то время, когда отбывал срок в Липецкой колонии строгого режима.
Это автоматически освобождает от наказания и снимает судимость. Десантник занимался боевой подготовкой и слаживанием бойцов штурмового отряда, который позже принял под его непосредственным командованием участие в ожесточенных боях на херсонском направлении. Сам Батыр Бекмурадов, уже заключивший новый длительный контракт, отличился в бою и получил госнаграду — медаль «За отвагу», что, согласно последним поправкам к законодательству, также является основанием для погашения судимости. Интересно, что за участие в вооруженных конфликтах прошлых лет гвардии майор был отмечен орденом «За личное мужество», медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». На последнем процессе прокурор требовал лишить его наград, но суд в этом отказал, заключив, что преступления «на гражданке» не имеют отношения к боевым заслугам. Батыр Бекмурадов и его представители активизировали усилия по возврату изъятых имущества и денег одновременно с его отъездом в зону боевых действий.
Как не раз сообщал «Ъ», в 2016 году сотрудники ЧОПа, принадлежащего Бекмурадову, приняли участие в получившем скандальную известность конфликте со стрельбой на Рочдельской улице в Москве. Инцидент обернулся не только сроками для его непосредственных участников, но и лишением должностей и обвинительными приговорами ряда высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.
В 2018 году Батыр Бекмурадов был приговорен за участие в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) в составе группы из более чем десяти человек к девяти годам лишения свободы.
Впрочем, в колонию бывшего майора не отправили, а оставили в СИЗО «Лефортово»: следователи ФСБ возбудили в отношении него еще одно дело — об организации похищения бизнесмена, гражданина США Бориса Минахи. Спецслужбы настаивали, что Батыр Бекмурадов участвовал в этом преступлении с другим фигурантом расследования — близким к основателю компании «Вимм-Билль-Данн» Давиду Якобашвили бизнесменом Давидом Мирзоевым. На доставшихся следствию аудиозаписях подельники обсуждали план принуждения господина Минахи к возврату долга.
Интересно, что оба фигуранта частично признавали вину, утверждая, что они действительно планировали «воздействие» на Бориса Минахи с целью взыскания с него долга в $21 млн (он остался должен эту сумму за элеватор в порту Ейска на Азовском море) перед Давидом Якобашвили. Последний, имеющий шведское подданство, так и не приехал из-за границы для дачи показаний в суде, как, впрочем, и потерпевший Минахи. При этом оба фигуранта расследования настаивали, что в итоге сами отказались от совершения преступления. Само похищение действительно имело место, однако никого из непосредственных исполнителей установить не удалось. Тем не менее коллегия присяжных Мосгорсуда признала Батыра Бекмурадова и Давида Мирзоева виновными в похищении человека и самоуправстве (ст. 163 и ст. 330 УК РФ) и не заслуживающими снисхождения.
Прежний девятилетний срок бывшего офицера увеличился на шесть лет, а господин Мирзоев как подстрекатель к преступлению получил десять лет.
Почти новые черный BMW 730 и два внедорожника Nissan Patrol черного и красного цвета были изъяты у Бекмурадова в рамках первого дела. Кроме того, из квартиры экс-офицера в Видном следователи ГСУ ГУ МВД по Москве забрали $3 тыс., €4 тыс. и 43 тыс. руб. Деньги якобы поместили на спецсчет, а машины отправились на спецстоянку.