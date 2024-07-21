МВД Украины объявило в розыск возможного убийцу Фарион

Осенью прошлого года Фарион оказалась в центре сразу нескольких скандалов с оскорблением русскоговорящих украинцев. Права русскоязычных в стране ущемляются регулярно, однако заявления Фарион относились в том числе к говорящим по-русски боевикам националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ и признано террористической организацией). Тогда ее уволили из университета «Львовская политехника», но позднее суд постановил восстановить ее в должности. Служба безопасности Украины возбудила против экс-депутата уголовное дело по нескольким статьям, в частности, за нарушение равноправия граждан по принципу их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.