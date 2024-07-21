МВД Украины объявило в розыск возможного убийцу Фарион

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Соответствующая ориентировка размещена в Telegram-канале ведомства спустя два дня после преступления.
Среди особых примет указаны возраст — около 20 лет, рост — 170−180 см, худощавое телосложение. По данным полиции, в момент преступления мужчина был в панаме и красных перчатках.
МВД также опубликовало фотографии разыскиваемого мужчины. При этом ранее сообщалось, что часть камер на месте убийства Фарион не работала. Граждан призывают звонить в полицию, если они владеют информацией, которая поможет идентифицировать мужчину и установить его местонахождение. Ранее украинские СМИ сообщали, что преступник ждал Фарион возле ее дома, а когда она вышла — подбежал и выстрелил.
Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны назвал тяжелым процесс расследования убийства. «[Заслушал] доклад министра внутренних дел по расследованию убийства Ирины Фарион. Тяжелый процесс», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, «все необходимые силы задействованы». «Появляется больше данных об исполнителе этого преступления», — добавил он.
19 июля неизвестный выстрелил в Фарион возле ее дома во Львове. Женщину госпитализировали, однако она умерла в больнице от полученных ранений. Нападавшего разыскивает полиция, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Глава МВД Украины Игорь Клименко среди основных версий убийства Фарион назвал личную неприязнь и ее общественно-политическую деятельность. Правоохранительные органы не исключают, что убийство могло быть заказным.
Деятельность Фарион
После смерти Фарион издание «Страна» отмечало, что ее действия и высказывания вызывали ожесточенные дискуссии в украинском обществе. Еще в 2010 году Фарион, посетив детский сад, возмущалась, что дети представлялись Миша, Лиза, Маша, Алена. Тогда она заявила, что с такими именами детям нужно «собирать чемоданы и ехать в Московию».
Осенью прошлого года Фарион оказалась в центре сразу нескольких скандалов с оскорблением русскоговорящих украинцев. Права русскоязычных в стране ущемляются регулярно, однако заявления Фарион относились в том числе к говорящим по-русски боевикам националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ и признано террористической организацией). Тогда ее уволили из университета «Львовская политехника», но позднее суд постановил восстановить ее в должности. Служба безопасности Украины возбудила против экс-депутата уголовное дело по нескольким статьям, в частности, за нарушение равноправия граждан по принципу их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
В конце января Фарион вновь оскорбила русскоязычных граждан, заявив, что из-за их наплыва Львов превратился в «город диверсантов». В апреле Галицкий районный суд Львова признал, что оскорбительные высказывания экс-депутата способствуют расколу украинского общества.