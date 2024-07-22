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Три человека погибли в ДТП на трассе «Астана — Петропавловск»

На трассе «Астана — Петропавловск» автомобиль столкнулся с прицепом трактора. В результате ДТП погибли три человека, передает ИА El.kz со ссылкой на Департамент полиции СКО.

21 июля на автодороге «Астана — Петропавловск» в 3 км от райцентра Бесколь Кызылжарского района водитель Infiniti FX45 столкнулся с прицепом трактора «Беларус», который ехал в попутном направлении.

В результате 20-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров 37 и 27 лет скончались на месте. Еще одна пассажир 1996 года рождения доставлена в центральную районную больницу. 35-летний водитель трактора не пострадал.

Сотрудники полиции собирают материал для назначения необходимых экспертиз и досудебного производства по факту дорожно-транспортного происшествия.