В деле экс-главы Спасского района Андрея Колота появился бизнесмен-взяткодатель

По версии следствия, в период с 24 июня 2019 года по март 2022 года А. Дмитриев, ведущий сельскохозяйственную деятельность, передал взятку в виде денег в общей сумме более 8,5 млн рублей бывшему главе Спасского муниципального района Приморского края Колоту. Деньги перечислялись на банковскую карту, которая была передана в пользование должностного лица. Взятка передавалась за совершение действий в пользу ООО «Мерси Агро Приморье» по предоставлению в собственность организации за плату муниципального земельного участка.