В деле экс-главы Спасского района Андрея Колота появился бизнесмен-взяткодатель

«Следователями СКР по Приморскому краю предъявлено обвинение в даче взятки директору ООО “Мерси Агро Приморье” Александру Дмитриеву и в получении взятки бывшему главе Спасского муниципального района Приморского края Андрею Колоту (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, в период с 24 июня 2019 года по март 2022 года А. Дмитриев, ведущий сельскохозяйственную деятельность, передал взятку в виде денег в общей сумме более 8,5 млн рублей бывшему главе Спасского муниципального района Приморского края Колоту. Деньги перечислялись на банковскую карту, которая была передана в пользование должностного лица. Взятка передавалась за совершение действий в пользу ООО «Мерси Агро Приморье» по предоставлению в собственность организации за плату муниципального земельного участка.
Следователи СКР объявили обвиняемым об окончании следственных действий, и в ближайшее время им будет дана возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.
Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД России по Приморскому краю.
Добавим, что экс-глава Спасского района Андрей Колот был задержан в декабре прошлого года в Симферополе. Бывшего муниципала доставили в Приморье и поместили в СИЗО из-за подозрений в получении взятки в 8,6 млн рублей за предоставление земельного участка.
Очевидно, у экс-главы было некое предчувствие надвигающейся в его сторону бури, избежать которую он предпочел в Крыму, куда отправился в октябре, поспешно сдав пост главы района.
Уголовное дело против спасского единоросса интересно тем, что запустило целую цепочку политических последствий.