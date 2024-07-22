Во Владивостоке в ходе операции «Курорт» задержали мигрантов

В рамках же миграционного контроля были задержаны пять иностранных граждан за нарушение правил пребывания в России. Их дела будут рассмотрены судом. Дополнительно два иностранца, ранее получившие решение суда об обязательном самостоятельном выезде из страны и уклонившиеся от его выполнения, были отправлены в центр временного содержания для последующего принудительного выдворения.