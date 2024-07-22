Во Владивостоке в ходе операции «Курорт» задержали мигрантов

В одном из кафе бухты было изъято 24 литра алкогольных напитков, продаваемых без соответствующей лицензии, на сумму 18 тысяч рублей. Владелица заведения, 62-летняя женщина, была привлечена к административной ответственности.
В рамках же миграционного контроля были задержаны пять иностранных граждан за нарушение правил пребывания в России. Их дела будут рассмотрены судом. Дополнительно два иностранца, ранее получившие решение суда об обязательном самостоятельном выезде из страны и уклонившиеся от его выполнения, были отправлены в центр временного содержания для последующего принудительного выдворения.
Полиция продолжает проведение рейдов по усилению безопасности в общественных и курортных зонах, активно борется с незаконной деятельностью и старается обеспечить защиту граждан от преступных посягательств.
Напомним, в рамках операции «Курорт-2024» полиция Хасанского округа провела рейды по контролю за деятельностью предпринимателей на местах отдыха. Во время одного из таких мероприятий на центральном пляже посёлка Славянка был выявлен факт незаконной продажи алкоголя.