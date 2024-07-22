ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Приморье

Трагедия произошла в районе деревни Царевка. Водитель Toyota Prius выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Land Cruiser Prado. Несовершеннолетние пассажиры автомобилей, девяти и десяти лет, получили травмы. Пассажир Toyota Prius погиб.
На месте работает представитель Большекаменской межрайонной прокуратуры. Установление всех обстоятельств и результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль. На место вызвана следственно-оперативная группа.
Напомним, прокуратура ЗАТО Фокино взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП, в котором участвовал пассажирский автобус, следующий по маршруту № 204 «Фокино-Большой Камень». Инцидент произошел утром 21 июля на 82 километре автодороги «Артем — Находка — порт Восточный».