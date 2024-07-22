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ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Приморье

Вечером в воскресенье, 21 июля, в Шкотовском округе Приморья произошло смертельное ДТП. Большекаменская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств автоаварии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия произошла в районе деревни Царевка. Водитель Toyota Prius выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Land Cruiser Prado. Несовершеннолетние пассажиры автомобилей, девяти и десяти лет, получили травмы. Пассажир Toyota Prius погиб.

На месте работает представитель Большекаменской межрайонной прокуратуры. Установление всех обстоятельств и результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль. На место вызвана следственно-оперативная группа.

Напомним, прокуратура ЗАТО Фокино взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП, в котором участвовал пассажирский автобус, следующий по маршруту № 204 «Фокино-Большой Камень». Инцидент произошел утром 21 июля на 82 километре автодороги «Артем — Находка — порт Восточный».