ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Приморье

Трагедия произошла в районе деревни Царевка. Водитель Toyota Prius выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Land Cruiser Prado. Несовершеннолетние пассажиры автомобилей, девяти и десяти лет, получили травмы. Пассажир Toyota Prius погиб.