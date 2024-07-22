В Белгородской области два человека пострадали при обстрелах

В Устинке дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, написал господин Гладков в Telegram. Мужчина, сидевший за рулем, госпитализирован в больницу в Белгороде с контузией и множественными осколочными ранениями головы и плеча.
В Шебекино мужчина получил осколочное ранение ноги. Он отказался от госпитализации. В городе снаряд попал в жилой дом, в котором находилась 87-летняя женщина. Она не получила травм, но ее решили доставить в отделение терапии городской больницы Белгорода «для стабилизации состояния».
В Шебекино потушили пожар в частном доме — горела кровля на площади 72 кв. м. Кроме того, повреждено остекление в одном многоквартирном доме. Утром оперативные службы и местные власти проведут подомовой обход.
Господин Гладков ранее сообщал, что в Шебекино повреждена линия электропередачи. Из-за этого часть города остается без электричества.