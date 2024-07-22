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В Белгородской области два человека пострадали при обстрелах

Белгородская область продолжает обстреливаться со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Два человека получили ранения — в селе Устинка Белгородского района и городе Шебекино.

Источник: РИА "Новости"

В Устинке дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, написал господин Гладков в Telegram. Мужчина, сидевший за рулем, госпитализирован в больницу в Белгороде с контузией и множественными осколочными ранениями головы и плеча.

В Шебекино мужчина получил осколочное ранение ноги. Он отказался от госпитализации. В городе снаряд попал в жилой дом, в котором находилась 87-летняя женщина. Она не получила травм, но ее решили доставить в отделение терапии городской больницы Белгорода «для стабилизации состояния».

В Шебекино потушили пожар в частном доме — горела кровля на площади 72 кв. м. Кроме того, повреждено остекление в одном многоквартирном доме. Утром оперативные службы и местные власти проведут подомовой обход.

Господин Гладков ранее сообщал, что в Шебекино повреждена линия электропередачи. Из-за этого часть города остается без электричества.