В Белгородской области два человека пострадали при обстрелах

В Шебекино мужчина получил осколочное ранение ноги. Он отказался от госпитализации. В городе снаряд попал в жилой дом, в котором находилась 87-летняя женщина. Она не получила травм, но ее решили доставить в отделение терапии городской больницы Белгорода «для стабилизации состояния».