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В Хабаровском крае на выходных три человека погибли в ДТП с мотоциклами

Среди погибших два мотоциклиста и пешеход.

Источник: РИА "Новости"

В минувшие выходные на дорогах Хабаровского края произошло три аварии с мотоциклами, в них погибли три человека — два мотоциклиста и пешеход, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ночь на субботу, 20 июля, в поселке Мухен района имени Лазо 21-летний человек ехал без шлема на кроссовом мотоцикле Andes Sport-003 по тротуару на улице Молодежной, где врезался в крыльцо дома и упал. Водитель от полученных травм погиб на месте аварии. Прав категории «А» у него не было.

Днем 20 июля в 16.55 в Амурске на улице Амурской мотоциклист не справился с управлением мотоциклом «Кавасаки». Транспортное средство съехало с дороги под теплотрассу. Водитель погиб, а 35-летний пассажир госпитализирован с травмами. Защитной экипировки на них тоже не было.

В воскресенье, 21 июля, в Хабаровске ранним утром в 4.16 на улице Павла Морозова мотоцикл «Ямаха» на пешеходном переходе насмерть сбил 50-летнюю женщину.
 — 35-летний водитель мотоцикла получил серьезные травмы, он госпитализирован, — сообщила старший госинспектор управления Госавтоинспекции по Хабаровскому краю Анастасия Зайцева.