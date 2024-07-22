В Хабаровском крае на выходных три человека погибли в ДТП с мотоциклами

В минувшие выходные на дорогах Хабаровского края произошло три аварии с мотоциклами, в них погибли три человека — два мотоциклиста и пешеход, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В ночь на субботу, 20 июля, в поселке Мухен района имени Лазо 21-летний человек ехал без шлема на кроссовом мотоцикле Andes Sport-003 по тротуару на улице Молодежной, где врезался в крыльцо дома и упал. Водитель от полученных травм погиб на месте аварии. Прав категории «А» у него не было.