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Пересечь границу в Хабаровском крае пытались двое иностранцев

За незаконное пересечение Государственной границы предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

Источник: РИА "Новости"

Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы РФ иностранными гражданами, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

На территории района имени Лазо Хабаровского края сотрудниками Управления задержаны двое граждан иностранного государства, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска.

Пограничным управлением в отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершённое группой лиц по предварительному сговору», наказание за совершение которого предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.