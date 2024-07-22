Пересечь границу в Хабаровском крае пытались двое иностранцев

Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы РФ иностранными гражданами, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
На территории района имени Лазо Хабаровского края сотрудниками Управления задержаны двое граждан иностранного государства, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска.
Пограничным управлением в отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершённое группой лиц по предварительному сговору», наказание за совершение которого предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.