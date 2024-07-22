Уголовное дело против курьера за помощь мошенникам направлено в суд в Хабаровске

37-летний мужчина из Комсомольска привлечен к ответственности за участие в мошеннической схеме. Он забирал деньги и переводил их по указанным реквизитам. Его сообщники звонили жертвам, выдавая себя за близких родственников. Они просили деньги для решения неожиданных проблем. За свои услуги мужчина получал процент с каждого перевода.