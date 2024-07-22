Уголовное дело против курьера за помощь мошенникам направлено в суд в Хабаровске

В Хабаровске задержан курьер, который забирал деньги у пожилых людей под видом срочной помощи близким родственникам. Потерпевшие передали ему около 2,5 миллиона рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
37-летний мужчина из Комсомольска привлечен к ответственности за участие в мошеннической схеме. Он забирал деньги и переводил их по указанным реквизитам. Его сообщники звонили жертвам, выдавая себя за близких родственников. Они просили деньги для решения неожиданных проблем. За свои услуги мужчина получал процент с каждого перевода.
Так, у 83-летней женщины похитили около миллиона рублей. Мошенник выдал себя за внучку, которая попала в ДТП, и попросил деньги для погашения ущерба перед пострадавшей стороной. Потерпевшая передала деньги, которые курьер перевел по указанным реквизитам.
«86-летний житель Хабаровска передал курьеру 850 тысяч рублей, поверив в историю с попавшей в ДТП внучкой. Полиция задержала мужчину, который работал разнорабочим в управляющей компании», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчина признался, что потратил деньги, полученные за участие в мошеннических схемах, на ставки в онлайн-казино. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый находится под стражей на период следствия.