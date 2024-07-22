Грузовой поезд врезался в фуру в Хабаровском крае

Напомним, это уже второе ЧП на железной дороге на текущей неделе: в Солнечном районе Хабаровского края на станции Постышево грузовой поезд с углем врезался в пустые цистерны, две из них от удара перевернулись. Инцидент произошел во время проведения маневровых работ.