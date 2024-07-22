Грузовой поезд врезался в фуру в Хабаровском крае

В Советской Гавани маневровый тепловоз врезался в грузовик, пострадавших нет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Инцидент произошел на переезде через железнодорожные пути на территории одного из местных предприятий.
Предварительная причина — водитель грузовика не заметил поезд. Пути во время аварии не пострадали.
— Ванинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, — сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.
Напомним, это уже второе ЧП на железной дороге на текущей неделе: в Солнечном районе Хабаровского края на станции Постышево грузовой поезд с углем врезался в пустые цистерны, две из них от удара перевернулись. Инцидент произошел во время проведения маневровых работ.