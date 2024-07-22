В Приморье ограничили проезд по двум дорогам из-за новых дождей

«В селе Тигровом подмыт трубчатый переезд через реку Тигровая в районе улицы Речной, это въезд в село. Проезд возможен для транспорта повышенной проходимости, также имеется железнодорожное сообщение. В Партизанске на улице Лесной подмыт трубчатый переезд через реку Ключ Лозовый. Без дороги остаются 11 домов, в которых проживают 28 человек, в том числе четверо детей. Проезд ограничен для всех видов транспорта, пешеходный переход осуществим», — сообщили в пресс-службе.