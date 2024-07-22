В Приморье ограничили проезд по двум дорогам из-за новых дождей

Приморский край недавно уже пережил затяжной паводок. По данным МЧС, в результате обильных осадков с 12 по 24 июня в 13 муниципальных образованиях Приморья произошло затопление более 200 жилых домов, свыше 1 тысячи приусадебных участков и подвалов 4 многоквартирных домов, было нарушено транспортное сообщение с 15 населенными пунктами.
«В селе Тигровом подмыт трубчатый переезд через реку Тигровая в районе улицы Речной, это въезд в село. Проезд возможен для транспорта повышенной проходимости, также имеется железнодорожное сообщение. В Партизанске на улице Лесной подмыт трубчатый переезд через реку Ключ Лозовый. Без дороги остаются 11 домов, в которых проживают 28 человек, в том числе четверо детей. Проезд ограничен для всех видов транспорта, пешеходный переход осуществим», — сообщили в пресс-службе.
По информации Приморского гидрометцентра, на реках Приморского края, в условиях выпадающих дождей, наблюдается прохождение маломощных локальных паводков высотой подъема уровня воды от 0,1 м до 0,7 м. Паводки проходят в коренных руслах рек без разливов и затоплений. При этом водность большинства рек превышает норму в 1,5−2,7 раза, лишь на отдельных малых реках южных, юго-западных и восточных районов близка к среднемноголетним значениям.
«В ближайшие трое суток, на большинстве рек края сохранится тенденция локальных подъемов уровня воды на 0,1−0,9 м. На отдельных участках рек небольшие колебания водности. Выхода рек из берегов, опасных гидрологических явлений не прогнозируется», — уточняется в гидрологическом бюллетене учреждения.