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На севере Хабаровского края из-за размокания полосы закрыли аэродром

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Аэродром села Нелькан в Аяно-Майском районе на севере Хабаровского края закрыли из-за размокания взлетной полосы. Об этом сообщили в региональной авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

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Источник: Reuters

«Аэродром Нелькана закрыт в связи с размоканием грунтовой взлетно-посадочной полосы», — проинформировали в авиакомпании. Несколько дней там шли дожди.

По этой причине перенесены на 23 июля рейсы по маршруту из Хабаровска в поселения Аян и Нелькан и в обратном направлении, в Николаевск-на-Амуре, Нелькан и Аян и в обратном направлении.

В Хабаровском крае отмечается неустойчивая жаркая погода с дождями. В предыдущие дни рейсы по другим направлениям, включая поселения Охотск, Чумикан, также откладывались из-за низкой облачности, тумана, ограниченной видимости на местах.