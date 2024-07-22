На севере Хабаровского края из-за размокания полосы закрыли аэродром

«Аэродром Нелькана закрыт в связи с размоканием грунтовой взлетно-посадочной полосы», — проинформировали в авиакомпании. Несколько дней там шли дожди.
По этой причине перенесены на 23 июля рейсы по маршруту из Хабаровска в поселения Аян и Нелькан и в обратном направлении, в Николаевск-на-Амуре, Нелькан и Аян и в обратном направлении.
В Хабаровском крае отмечается неустойчивая жаркая погода с дождями. В предыдущие дни рейсы по другим направлениям, включая поселения Охотск, Чумикан, также откладывались из-за низкой облачности, тумана, ограниченной видимости на местах.