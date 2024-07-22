6 человек погибли и 48 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, рейтинг причин ДТП за неделю возглавило несоответствие скорости конкретным условиям движения, спровоцировавшее 7 аварий. Ещё по 6 произошли из-за несоблюдения очерёдности проезда и нарушения правил расположения транспорта на проезжей части, 4 — из-за выезда на встречку, 3 — из-за нарушения правил проезда пешеходного перехода и 2 — из-за нарушения требований сигналов светофора.