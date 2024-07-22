Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По факту обрушения моста в Бурятии возбуждено уголовное дело

Следственное управление СКР по Бурятии устанавливает обстоятельства обрушения моста на трассе в Тункинском районе. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия, они изымают «необходимую документацию».

Из-за обрушения моста через реку Большой Зангисан полностью перекрыто движение по федеральной трассе А-333 (Култук—Монды—граница с Монголией). Полностью отрезанными от сообщения с остальными российскими территориями остались Окинский район Бурятии и частично Тункинский район, где находится бальнеологический курорт Нилова Пустынь. Также нет транспортного сообщения с монгольским аймаком (регионом) Хувсгел, где расположено популярное у российских туристов озеро Хубсугул.

Планируется произвести отсыпку скальным грунтом. Для этого будут задействованы 20 самосвалов, экскаватор и фронтальные погрузчики.