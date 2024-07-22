По факту обрушения моста в Бурятии возбуждено уголовное дело

Из-за обрушения моста через реку Большой Зангисан полностью перекрыто движение по федеральной трассе А-333 (Култук—Монды—граница с Монголией). Полностью отрезанными от сообщения с остальными российскими территориями остались Окинский район Бурятии и частично Тункинский район, где находится бальнеологический курорт Нилова Пустынь. Также нет транспортного сообщения с монгольским аймаком (регионом) Хувсгел, где расположено популярное у российских туристов озеро Хубсугул.