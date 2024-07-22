Более половины пожаров в краевых лесах обнаружили с воздуха

В ряде северных и южных районов авиапатрулирование проводится с группой парашютистов-пожарных на борту. При обнаружении возгораний авиапожарные в считанные минуты десантируются с парашютом с самолета Ан-2 и приступают к тушению. Если отсутствуют площадки приземления для парашютистов-пожарных, то десантников-пожарных доставляют на вертолете Ми-8. Это позволяет ликвидировать около 90% лесных пожаров в первые сутки, отмечает пресс-служба Центра.