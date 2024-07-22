Более половины пожаров в краевых лесах обнаружили с воздуха

Для этого летчики-наблюдатели краевого Лесопожарного центра провели в воздухе 3156 часов или 131 день.
В штате краевого Лесопожарного центра трудятся 54 летчика-наблюдателя: они выявляют новые очаги, оценивают их масштаб, определяют координаты, а также количество сил и средств, необходимых для тушения.
Для авиационного патрулирования специалисты краевого Лесопожарного центра используют различные типы воздушных судов: самолеты Ан-2, Аэропракт А-22, Cessna, а также вертолеты Робинсон-44 и Ми-8.
«Территория авиационного обнаружения и тушения лесных пожаров в крае составляет 40,3 млн га — это 88 маршрутов. Их общая протяженность — 43,8 тыс. км. С каждым годом количество и протяженность авиационных маршрутов увеличивается, что положительно влияет на лесопожарную обстановку», — прокомментировал заместитель директора по летной службе краевого Лесопожарного центра Андрей Бамбуленко.
В ряде северных и южных районов авиапатрулирование проводится с группой парашютистов-пожарных на борту. При обнаружении возгораний авиапожарные в считанные минуты десантируются с парашютом с самолета Ан-2 и приступают к тушению. Если отсутствуют площадки приземления для парашютистов-пожарных, то десантников-пожарных доставляют на вертолете Ми-8. Это позволяет ликвидировать около 90% лесных пожаров в первые сутки, отмечает пресс-служба Центра.