Горящую баню тушили в ВКО

Как уточнили в ведомстве, в поселке Новая Бухтарма района Алтай во дворе одного из частных жилых домов произошло загорание бани на площади 10 кв.м. ️Силами МЧС огонь полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается.
Отметим, в МЧС напомнили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру «112»;
- Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
- В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.);
- Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
- Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
- Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
- Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112.