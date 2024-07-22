Горящую баню тушили в ВКО

Как уточнили в ведомстве, в поселке Новая Бухтарма района Алтай во дворе одного из частных жилых домов произошло загорание бани на площади 10 кв.м. ️Силами МЧС огонь полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается.