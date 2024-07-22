Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горящую баню тушили в ВКО

Баня загорелась в частном секторе в Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Как уточнили в ведомстве, в поселке Новая Бухтарма района Алтай во дворе одного из частных жилых домов произошло загорание бани на площади 10 кв.м. ️Силами МЧС огонь полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Отметим, в МЧС напомнили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:

  • В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру «112»;
  • Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
  • В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);
  • Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
  • Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
  • Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
  • Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112.

пожары