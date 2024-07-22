Режим повышенной готовности введен в западных и южных районах Иркутской области

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 по 24 июля в связи с ожидаемыми сильными дождями и ливнями возможно повышение уровня воды в бассейнах рек Иркутск, Китой, Белая, Ока, Ия, на малых реках Южного Прибайкалья. «В южной и западной частях территории Иркутской области видим прохождение циклона, в связи с чем возможен выход воды на пониженные участки местности. Сейчас уровень рек существенно ниже критических отметок, но чтобы в случае неблагоприятного развития событий не допустить нарушения функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов экономики, вводим режим повышенной готовности в южных и западных муниципальных образованиях региона. Переходим к постоянному мониторингу уровня воды в реках. В постоянной готовности находятся пункты временного размещения людей», — отметил Роман Колесов.