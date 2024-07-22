Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим повышенной готовности введен в западных и южных районах Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Режим повышенной готовности введен с 21 июля в западных и южных районах Иркутской области в связи с ухудшением погодных условий.

Такое решение принято на заседании рабочей группы региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание по поручению Губернатора Приангарья Игоря Кобзева провел первый заместитель главы региона Роман Колесов.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 по 24 июля в связи с ожидаемыми сильными дождями и ливнями возможно повышение уровня воды в бассейнах рек Иркутск, Китой, Белая, Ока, Ия, на малых реках Южного Прибайкалья. «В южной и западной частях территории Иркутской области видим прохождение циклона, в связи с чем возможен выход воды на пониженные участки местности. Сейчас уровень рек существенно ниже критических отметок, но чтобы в случае неблагоприятного развития событий не допустить нарушения функционирования систем жизнеобеспечения населения и объектов экономики, вводим режим повышенной готовности в южных и западных муниципальных образованиях региона. Переходим к постоянному мониторингу уровня воды в реках. В постоянной готовности находятся пункты временного размещения людей», — отметил Роман Колесов.

Напомним, ранее в части территорий Иркутской области был продлен особый противопожарный режим. С 20 июля по 12 августа особый противопожарный режим действует в Усть-Илимске, Братске, Бодайбо и Бодайбинском районе, Братском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Качугском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском и Тайшетском районах, Усть-Илимском и Чунском муниципальных округах, уточняет пресс-служба Правительства региона.