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16 человек пострадали в ДТП в Иркутске и Иркутском районе за неделю

Всего было зафиксировано 11 аварий.

Источник: Комсомольская правда

С 15 по 21 июля в Иркутске и Иркутском районе произошло 11 ДТП. В которых пострадало 16 человек, в том числе двое детей. Один человек погиб. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.

— Было зафиксировано шесть столкновений, два наезда на пешехода, одно опрокидывание транспортного средства, один наезд на стоящую машину и один съезд с дороги, — сообщают в пресс-службе.

Всего за прошедшую неделю случилось 168 аварий. В них пострадало 328 машин.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области введён режим повышенной готовности до 24 июля. Причиной стали ливни.