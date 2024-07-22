16 человек пострадали в ДТП в Иркутске и Иркутском районе за неделю

С 15 по 21 июля в Иркутске и Иркутском районе произошло 11 ДТП. В которых пострадало 16 человек, в том числе двое детей. Один человек погиб. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
— Было зафиксировано шесть столкновений, два наезда на пешехода, одно опрокидывание транспортного средства, один наезд на стоящую машину и один съезд с дороги, — сообщают в пресс-службе.
Всего за прошедшую неделю случилось 168 аварий. В них пострадало 328 машин.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области введён режим повышенной готовности до 24 июля. Причиной стали ливни.