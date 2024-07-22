59 ДТП произошло на дорогах Иркутской области за семь дней

За минувшую неделю на дорогах Приангарья произошло 59 аварий. В них получили травмы 38 взрослых и девять детей. Летальным ДТП стали для шести человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
— В 10 случаях автомобилисты управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения, 5 из них ранее были лишены права управления; в 1 ДТП у водителя было установлено состояние опьянения.
В большинстве случаев причинами аварий стала неправильно выбранная скорость для движения в определенных условиях. Также суммарно 12 раз ДТП происходили из-за нарушения порядка проезда и постановки транспорта на дороге. Реже водители выезжали на встречку и проезжали на красный.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области из-за ливней приняли решение ввести режим повышенной готовности до 24 июля. Осадки могут серьезно повлиять на уровень воды в реках.