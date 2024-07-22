Самолет загорелся при взлете в Акмолинской области (фото, видео)

По информации Telegram-канала МЧС, в 10 километрах от города Державинск при взлете произошло возгорание самолета Ан-2.
«Жертв и пострадавших нет. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники за 8 минут с момента вызова, спасатели МЧС локализовали возгорание. На данный момент пожар ликвидирован», — сообщили в МЧС.
В министерстве транспорта добавили, что самолет с регистрационным номером UPA0141 выполнял технический облет. Воздушное судно принадлежит ТОО «Беркут-Авиа».
«По данному инциденту Министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия», — рассказали в Минтрансе.