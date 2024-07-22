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Самолет загорелся при взлете в Акмолинской области (фото, видео)

Самолет Ан-2 загорелся при взлете в Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Сообщается, что пострадавших нет, пилоту удалось самостоятельно выбраться.

Источник: МЧС РК

По информации Telegram-канала МЧС, в 10 километрах от города Державинск при взлете произошло возгорание самолета Ан-2.

«Жертв и пострадавших нет. Пилот самостоятельно эвакуировался из горящей техники за 8 минут с момента вызова, спасатели МЧС локализовали возгорание. На данный момент пожар ликвидирован», — сообщили в МЧС.

В министерстве транспорта добавили, что самолет с регистрационным номером UPA0141 выполнял технический облет. Воздушное судно принадлежит ТОО «Беркут-Авиа».

«По данному инциденту Министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия», — рассказали в Минтрансе.