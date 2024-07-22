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На реке Зуу-Мурин отмечается повышение воды на 126 см в Иркутской области

Специалисты главного управления и пожарные переведены в режим повышенной готовности.

Источник: Комсомольская правда

По причине обильных осадков на реке Зун-Мурин, притоке реки Иркут, отмечают резкое повышение воды на 126 см. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.

— 22 июля на реке Иркут в районе села Баклаши Шелеховского района возможно повышение уровня воды на 80−150 см, — сообщают в пресс-службе.

Сейчас специалисты следят за повышением уровня воды и отмечают, что в ближайшее время критических отметок не ожидается. Также главное управление и пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на реках Иркутской области ожидается повышение уровня воды. Причиной стали дожди.