На реке Зуу-Мурин отмечается повышение воды на 126 см в Иркутской области

По причине обильных осадков на реке Зун-Мурин, притоке реки Иркут, отмечают резкое повышение воды на 126 см. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.
— 22 июля на реке Иркут в районе села Баклаши Шелеховского района возможно повышение уровня воды на 80−150 см, — сообщают в пресс-службе.
Сейчас специалисты следят за повышением уровня воды и отмечают, что в ближайшее время критических отметок не ожидается. Также главное управление и пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на реках Иркутской области ожидается повышение уровня воды. Причиной стали дожди.