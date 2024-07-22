Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в районе Туапсе

«По информации муниципального Ситуационного центра, сегодня с 3.17 до 4.20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет», — написал он.