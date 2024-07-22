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Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в районе Туапсе

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ПВО поразила восемь БПЛА в районе Туапсе, повреждений и пострадавших нет, сообщил глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«По информации муниципального Ситуационного центра, сегодня с 3.17 до 4.20 в районе города Туапсе система ПВО поразила восемь БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет», — написал он.

Бойко добавил, что обследование территории продолжается, все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.