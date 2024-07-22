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Строительная компания обманула участника СВО из Свердловской области

Строительная компания обманула семью участника СВО из Свердловской области. Историей заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщается в telegram-канале ведомства, в июне 2023 года свердловчанин заключил с организацией «Дом 365» договор на строительство домовладения и внес крупную сумму в качестве предоплаты. Однако компания свои обязательства не исполнила — работы она выполнила не в полном объеме, частично возведенное сооружение непригодно для проживания. Многочисленные обращения пострадавшей семьи в компетентные органы результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обмана участника СВО и его семьи и представить доклад о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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СК