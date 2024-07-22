Строительная компания обманула участника СВО из Свердловской области

Как сообщается в telegram-канале ведомства, в июне 2023 года свердловчанин заключил с организацией «Дом 365» договор на строительство домовладения и внес крупную сумму в качестве предоплаты. Однако компания свои обязательства не исполнила — работы она выполнила не в полном объеме, частично возведенное сооружение непригодно для проживания. Многочисленные обращения пострадавшей семьи в компетентные органы результатов не принесли.