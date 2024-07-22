4 человека пострадали в ДТП с Ниссаном и ВАЗом под Новосибирском

По данным ведомства, инцидент произошёл около 20:25 на 25 км трассы К-19Р, когда водитель ВАЗ-2109 пытался объехать пробку по полосе, предназначенной для поворота направо, и врезался во внедорожник Nissan Terrano под управлением 65-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.