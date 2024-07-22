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4 человека пострадали в ДТП с Ниссаном и ВАЗом под Новосибирском

По предварительным данным, водитель «девятки» пытался объехать пробку.

Источник: ГАИ НСО

Вечером в воскресенье, 21 июля в Новосибирском районе в столновении двух автомобилей травмировались четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.

По данным ведомства, инцидент произошёл около 20:25 на 25 км трассы К-19Р, когда водитель ВАЗ-2109 пытался объехать пробку по полосе, предназначенной для поворота направо, и врезался во внедорожник Nissan Terrano под управлением 65-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате столновения травмы различной степени тяжести получили три пассажирки «девятки» и водитель Ниссана. Пострадавшие были доставлены в больницу бригадами скорой помощи.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.