4 человека пострадали в ДТП с Ниссаном и ВАЗом под Новосибирском

Вечером в воскресенье, 21 июля в Новосибирском районе в столновении двух автомобилей травмировались четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.
По данным ведомства, инцидент произошёл около 20:25 на 25 км трассы К-19Р, когда водитель ВАЗ-2109 пытался объехать пробку по полосе, предназначенной для поворота направо, и врезался во внедорожник Nissan Terrano под управлением 65-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.
В результате столновения травмы различной степени тяжести получили три пассажирки «девятки» и водитель Ниссана. Пострадавшие были доставлены в больницу бригадами скорой помощи.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.