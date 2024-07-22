Новоиспеченный братчанин лишился 4 миллионов рублей

«Мужчина подал заявку, перейдя по указанной ссылке. Спустя время с ним с связался неизвестный, который представился “инвестором”. Действуя по его инструкциям, мужчина с целью увеличения прибыли перевел на счета преступников почти 4 миллиона рублей, большую часть из которых составили его сбережения, остальную сумму оформил в кредит», — говорят полицейские.