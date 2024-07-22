Новоиспеченный братчанин лишился 4 миллионов рублей

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, 38-летний мужчина только месяц назад переехал в северную столицу Приангарья из Магаданской области. Поскольку смена места жительства — дело весьма затратное, он решил найти дополнительный заработок. И принялся «шерстить» интернет. Заманчивое предложение новоиспеченный братчанин нашел быстро.
«Мужчина подал заявку, перейдя по указанной ссылке. Спустя время с ним с связался неизвестный, который представился “инвестором”. Действуя по его инструкциям, мужчина с целью увеличения прибыли перевел на счета преступников почти 4 миллиона рублей, большую часть из которых составили его сбережения, остальную сумму оформил в кредит», — говорят полицейские.
Дальше было так, как обычно бывает во всех подобных историях: как только «наставник» получил деньги, он сразу же растворился на просторах сети.
Полицейские призывают граждан не поддаваться на уловки киберпреступников, обещающих легкий и быстрый заработок.