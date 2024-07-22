Прокуратура начала проверку после масштабного отключения электричества в Артеме

Прокуратура города Артёма инициировала проверку после аварии на электроподстанции, приведшей к масштабному отключению электроэнергии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
В 12:10 22 июля на подстанции «Артёмовская» произошла техническая неисправность, из-за которой без света остались более 50 многоквартирных домов и около 1800 частных домовладений в городе Артём.
Аварийные службы активно работают над восстановлением электроснабжения, ожидается, что электричество будет возобновлено в ближайший час.
Прокуратура проверит, насколько адекватными были действия по обслуживанию и поддержанию инфраструктуры, и по итогам расследования примет необходимые меры реагирования.
Напомним, сильный дождь нарушил электроснабжение на территории Надеждинского сельского поселения. Без света частично остаются села Алексей-Никольское, Дубовый ключ, Глуховка, Воздвиженка. В Уссурийске без света — два многоквартирных дома, 329 домов частного сектора и два социальных объекта.