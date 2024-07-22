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Приморские спасатели эвакуировали туриста со сломанной ногой с горы Пидан

Эвакуация заняла около 10 часов и завершилась только ночью.

Источник: РИА "Новости"

Спасатели МЧС эвакуировали туриста, который сломал ногу на горе Пидан. Мужчина и еще три туриста организовали ночлег прямо на вершине, а во время спуска 21 июля путешественник сломал ногу. Около трех часов понадобилось специалистам, чтобы добраться до пострадавшего, в общем спасательная операция заняла почти 10 часов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

«Прибывшие сотрудники чрезвычайных ведомств надежно зафиксировали мужчину на носилках и приступили к спуску. Эвакуация осложнялась сложным рельефом местности и темным временем суток. Несмотря на это мужчину доставили в деревню Лукьяновка, позже он его передали медикам скорой помощи», — рассказали в пресс-службе МЧС Приморья.

Да, гора Пидан дружелюбна не ко всем. По легендам, кого-то она просто «отторгает» или вовсе не пускает на вершину. Пидан — ныне гора Ливадийская — расположен в Шкотовском районе Приморского края. Высшая вершина Ливадийского хребта Южного Сихотэ-Алиня, ее высота — 1333 метра, у ее подножья расположена деревня Лукьяновка.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как жительница Приморья стала свидетельницей одной из легенд Пидана, которая словно бы ожила со страниц книг о сказках, и поделилась необычными кадрами. Посмотреть их можно в нашем материале.

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