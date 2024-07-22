Приморские спасатели эвакуировали туриста со сломанной ногой с горы Пидан

Спасатели МЧС эвакуировали туриста, который сломал ногу на горе Пидан. Мужчина и еще три туриста организовали ночлег прямо на вершине, а во время спуска 21 июля путешественник сломал ногу. Около трех часов понадобилось специалистам, чтобы добраться до пострадавшего, в общем спасательная операция заняла почти 10 часов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».