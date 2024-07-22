Девять пожаров потушили в лесах Иркутской области в выходные

В выходные дни борьба с пожарами завершилась в шести районах. Пламя удалось усмирить в Катангском, Бодайбинском, Киренском, Мамско-Чуйском районах и Ангарском городском округе. Как сообщили в правительстве Иркутской области на 22 июля огнем охвачены территории на общей площади более трех тысяч гектар. Пожары находятся под контролем.