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Внедорожник врезался в автомобиль ДПС в районе Невьянска

21 июля на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов внедорожник Chevrolet Niva врезался в машину ДПС.

Полицейские, как сообщает портал E1.Ru, оформляли ДТП, произошедшее ранее (легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся).

Когда машина ГАИ Lada Vesta стояла на левой обочине, в нее врезалась Chevrolet Niva.

Сообщается, что Chevrolet Niva двигалась с повышенной скоростью. Чтобы избежать столкновения с идущим впереди автомобилем, внедорожник выехал на обочину и столкнулся с полицейской машиной.

По данным пресс-службы ГИБДД, машина ДПС находилась на обочине с включенными проблесковыми маяками. В результате столкновения люди не пострадали, машины получили повреждения.

В отношении водителя Chevrolet составили протокол по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.

Как сообщалось ранее, 20 июля на 279-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария с пострадавшим. Столкнулись КАМАЗ и легковушка Honda.