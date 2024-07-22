Внедорожник врезался в автомобиль ДПС в районе Невьянска

Полицейские, как сообщает портал E1.Ru, оформляли ДТП, произошедшее ранее (легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся).
Когда машина ГАИ Lada Vesta стояла на левой обочине, в нее врезалась Chevrolet Niva.
Сообщается, что Chevrolet Niva двигалась с повышенной скоростью. Чтобы избежать столкновения с идущим впереди автомобилем, внедорожник выехал на обочину и столкнулся с полицейской машиной.
По данным пресс-службы ГИБДД, машина ДПС находилась на обочине с включенными проблесковыми маяками. В результате столкновения люди не пострадали, машины получили повреждения.
В отношении водителя Chevrolet составили протокол по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ.
Как сообщалось ранее, 20 июля на 279-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошла авария с пострадавшим. Столкнулись КАМАЗ и легковушка Honda.