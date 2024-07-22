Стала известна личность погибшего в жутком пожаре из-за газа в частном секторе Омска

В региональном Минтруде сообщили, что при трагедии погиб муж сотрудницы комплексного центра социального обслуживания населения «Пенаты».
«Страшная трагедия, произошедшая накануне, унесла жизнь супруга нашей коллеги, сотрудницы комплексного центра “Пенаты”.
Коллектив Минтруда выражает глубокие соболезнования, а также окажет материальную поддержку семье в эту тяжелую минуту", — говорится в сообщении министерства.
Как стало известно «СуперОмску», при пожаре погиб 59-летний Жумабай Абишев. Его дом оказался одним из ближайших к эпицентру газовой вспышки пламени.
Напомним, в жутком пожаре на 19-й линии полностью сгорели 5 домов и более 20 домов пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Предварительно, пожар возник в результате утечки газа из подземного газопровода.